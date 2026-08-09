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Mieszkania na sprzedaż w Wyspy Egejskie Południowe, Grecja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Galissas, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Galissas, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Przegląd nieruchomości: Kompleks apartamentów na wyspie Syros Lokalizacja: wyspa Syros, G…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Parikia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Parikia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkaniowy z basenem i ogrodami 50 metrów od morza, Paros, Grecja Oferujemy apar…
$353,697
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Aghia Anna, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Aghia Anna, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Episkopi Gonias, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Episkopi Gonias, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna rezydencja 200 metrów od plaży, Santorini, GrecjaOferujemy umeblowane wille i domki w…
$450,928
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Parametry nieruchomości w Wyspy Egejskie Południowe, Grecja

z Ogród
z Taras
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