Domy z tarasem na sprzedaż w Sithonia Municipal Unit, Grecja

Dom 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż umeblowany, dwupoziomowy dom wolnostojący o łącznej powierzchni 100 m², idealny …
$249,942
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale: a charming 103 sq.m maisonette located in the beautiful seaside village of Nikiti,…
$326,360
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale: a two-level apartment of 75 m² in Nikiti, Sithonia (Halkidiki). The first level in…
$198,147
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
A two-level apartment of 90 sq.m is for sale, located on the 1st and 2nd floors of a residen…
$308,876
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale: a two-level maisonette of 100 sq.m located in Nikiti, Sithonia, Halkidiki. The pro…
$314,704
Zostaw prośbę
