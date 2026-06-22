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Domy w górach na sprzedaż w Regional Unit of Piraeus, Grecja

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Pireus
29
Pireus
29
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
6
3 obiekty total found
Dom wolnostojący w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący
Pireus, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Budynek ma 200 m2 na działce o powierzchni 120 m2, w pobliżu portu w Pireusie. Nadaje się do…
$519,512
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette 100 metrów kwadratowych w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie p…
$312,888
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 141 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 3 poziomy. Piąte p…
$613,968
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Regional Unit of Piraeus.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of Piraeus, Grecja

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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