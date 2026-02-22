Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Pylaia Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Pylaia Municipal Unit, Grecja

wille
12
domy wolnostojące
3
szeregowcy
13
1 obiekt total found
Szeregowiec w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż: przestronna rezydencja typu maisonette o powierzchni 300 m², rozłożona na czter…
$754,786
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pylaia Municipal Unit, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się