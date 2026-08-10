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Hotele na sprzedaż w Region Peloponez, Grecja

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
3
Municipal Unit of Loutraki Perachora
3
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12 obiektów total found
Hotel 2 577 m² w Gerolimenas, Grecja
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Grecja
Powierzchnia 2 577 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2577 m2 na Zachodnim Peloponezie. Hotel ma poziom. Widok na …
$4,19M
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Grekodom Development
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Hotel 2 500 m² w Kalo Nero, Grecja
Hotel 2 500 m²
Kalo Nero, Grecja
Powierzchnia 2 500 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2500 m2 na zachodnim Peloponezie. Hotel ma jeden poziom. Wsp…
$3,78M
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Grekodom Development
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Hotel 241 m² w Municipality of Sikyona, Grecja
Hotel 241 m²
Municipality of Sikyona, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 241 m²
Hotel znajduje się w jednym z najbardziej znanych regionów Peloponnez - Trikala Corinthias. …
$566,740
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Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 1 325 m² w Vytina, Grecja
Hotel 1 325 m²
Vytina, Grecja
Powierzchnia 1 325 m²
Kompleks domków w Arkadii Obszar, w którym znajduje się kompleks, jest jedną z najpiękniejsz…
$4,72M
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Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Agrilos, Grecja
Hotel 1 000 m²
Agrilos, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Peloponese. Hotel ma jeden poziom…
$1,48M
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Grekodom Development
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Hotel 1 450 m² w Tolo, Grecja
Hotel 1 450 m²
Tolo, Grecja
Powierzchnia 1 450 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1450 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponese. Hotel ma j…
$4,49M
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Grekodom Development
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Hotel 180 m² w Koita, Grecja
Hotel 180 m²
Koita, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Peloponese. Hotel ma 3 poziomy. Pó…
$377,827
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Grekodom Development
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Hotel 1 460 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 18
Powierzchnia 1 460 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma…
$2,60M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 400 m² w Perachora, Grecja
Hotel 400 m²
Perachora, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na brzegu Morza Jońskiego, 4 km od słynnego Kanału Koryntowego, jest unikalny ośrodek turyst…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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HOTEL FOR SALE w Municipality of Corinth, Grecja
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
Kompleks piętnastu autonomicznych apartamentów do wynajęcia bardzo blisko morza. Apartamenty…
$938,794
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Agencja
Sideris Real Estate
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Hotel w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Hotel
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 3
Hotel for sale in excellent condition   Ideal location as you are just a few meters from th…
$813,991
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Agencja
Sideris Real Estate
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Hotel Genesis with private beach. w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Hotel Genesis with private beach.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Liczba kondygnacji 4
Opis obiektu Otwarcie: 1971 Odnowiony: 2023 Liczba pokoi: 45 Podczas pobytu w obiekcie Genes…
$2,29M
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Typy nieruchomości w Region Peloponez.

nieruchomości komercyjne
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