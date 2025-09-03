Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Panorama
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Panorama, Grecja

1 pokojowe
8
2 pokojowe
8
3 pokojowe
18
4 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/6
Na sprzeda? w ramach budowy dwupoziomowy 112 m kw. w Salonikach. Duplex znajduje się na 6 pi…
$491,585
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? dwupoziomowy o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Salonikach. Duplex znajduje …
$169,714
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Piętro 5/5
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 122 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na 5 piętr…
$561,812
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/4
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na 4 piętr…
$421,359
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Panorama, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się