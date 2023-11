New residence in a green area, Nea Ionia, Greece

Nikiti, Grecja

od €195,000

Na sprzedaż Dupleks o powierzchni 83 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki Dupleks znajduje się na pierwszym piętrze i drugim piętrze. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, salonu z kuchnią, jednego prysznica WC. Drugie piętro składa się z jednej sypialni. Widok na miasto otwiera się z okien. Dostępne są panele słoneczne do podgrzewania wody i klimatyzacji. Obiekt oferuje wspólny basen. Bomo Nikiti Apartments to kompleks 38 apartamentów położonych w ekologicznie czystym nadmorskim kurorcie Grecji, łączącym styl i komfort! Projekt, położony w popularnej turystycznej wiosce Nikiti na półwyspie Sithonia, Chalkidiki, składa się z trzech budynków i oferuje 38 apartamentów o różnych rozmiarach i układach. Apartamenty Bomo Nikiti dysponują placem zabaw dla dzieci, basenem i strefą relaksacyjną. Apartamenty są urządzone w jasnych, spokojnych kolorach, układ jest ergonomiczny i w pełni spełnia wysokie standardy. Podczas budowy i dekoracji mieszkań wykorzystywane są materiały wysokiej jakości w Europie. Nikiti to popularny kurort na półwyspie Chalkidiki. Wioska znajduje się 37 km od miejscowości Nea Moudania. Odległość od lotniska w Salonikach wynosi 90 km. Główna plaża Nikiti rozciąga się na 4 km, jej szerokość wynosi 10-15 m. Morze tutaj jest prawie zawsze spokojne, a wejście do niego jest bardzo łagodne i płaskie. Idealny dla rodzin. Ze względu na swoje cechy i doskonałe warunki co roku plaża ta otrzymuje niebieską flagę UE. W wiosce Nikiti znajduje się cała niezbędna infrastruktura, która zapewnia komfortowy pobyt i długoterminowe zakwaterowanie przez cały rok: sklepy, restauracje, kawiarnie, tawerny, tereny rekreacyjne, apteki. Nikiti ma również wspaniałe powietrze. Wioska jest otoczona z jednej strony lasem iglastym, z drugiej nad morzem, dzięki czemu dla mieszkańców powstaje wspaniały i użyteczny mikroklimat! Bomo Nikiti Apartments to sprytna przestrzeń życiowa łącząca niezrównany komfort, wyrafinowany design i zaawansowaną technologię. Zakup nieruchomości w tym kompleksie jest idealny do inwestycji, całorocznego zakwaterowania, a także do relaksu z całą rodziną. Kompleks oferuje dodatkowe usługi: opracowanie indywidualnego projektu wnętrza i wyposażenia przez Dział Budownictwa Rozwoju Grekodom, a także wszystkie złożone usługi serwisowe z działu sprzedaży posprzedażnej firmy. Bomo Residence to nowa firma zajmująca się budową inwestycji, założona w 2019 r., Której głównym celem jest budowa kompleksów mieszkaniowych i rozwój rynku nieruchomości w Grecji. Koncepcja rezydencji Bomo: Projektowanie i budowa kompleksów mieszkaniowych i willi w całej Grecji Korzystanie wyłącznie z ekologicznych materiałów w budownictwie Tworzenie jednolitego stylu dla wszystkich kompleksów: zaawansowana technologia, wysokiej jakości design i dbałość o najmniejsze szczegóły Pełna kompleksowa obsługa wszystkich projektów firmowych Tworzenie optymalnej infrastruktury wszystkich kompleksów: basenów, terenów rekreacyjnych, placów zabaw, parkingów itp. Bomo Residence przeprowadzi realizację wszystkich kompleksów mieszkalnych przy wsparciu swojego wyłącznego partnera, Grekodom Development of Mouzenidis Group. Pierwszym projektem Bomo Residence jest kompleks apartamentów Bomo Nikiti Apartments, położony w miejscowości Nikiti, Sithonia, Chalkidiki. Ponadto Bomo Residence, we współpracy z siecią hoteli „Bomo Hotels”, będzie realizować projekty mieszkaniowe, w których będzie można wynająć naszych klientów' apartamenty zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, pod zarządem sieci hoteli.