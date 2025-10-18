Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nea Moudania
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Nea Moudania, Grecja

1 pokojowe
11
2 pokojowe
6
3 pokojowe
9
4 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Στην καρδιά της Χαλκιδικής, στα κοσμοπολίτικα Νέα Μουδανιά, βρίσκεται ένα διαμέρισμα 72 τ.μ.…
$220,719
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Nea Moudania, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się