  2. Grecja
  3. Municipality of Zografos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Municipality of Zografos, Grecja

2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Zografos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Zografos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? mieszkanie 82 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. Składa się z 2…
$368,689
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Zografos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Zografos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dwupoziomowy o powierzchni 80 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na trzecim i …
$271,542
