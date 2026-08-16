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Hotele na sprzedaż w Municipality of Trifylia, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 2 500 m² w Kalo Nero, Grecja
Hotel 2 500 m²
Kalo Nero, Grecja
Powierzchnia 2 500 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2500 m2 na zachodnim Peloponezie. Hotel ma jeden poziom. Wsp…
$3,78M
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