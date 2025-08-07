Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Tinos
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Municipality of Tinos, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Pyrgos, Grecja
Willa 6 pokojów
Pyrgos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
To wyjątkowe mieszkanie znajduje się w idyllicznej lokalizacji Agrari, Mykonos, stanowiąc cz…
$901,527
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Tinos, Grecja

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się