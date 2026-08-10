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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Salamina, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Municipality of Salamina, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Municipality of Salamina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 183 m²
Na sprzeda? mieszkanie 183 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa …
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Salamina, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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