  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of North Kynouria
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Municipality of North Kynouria, Grecja

2 obiekty total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Kato Doliana, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kato Doliana, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 690 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 690 m kw. Wschodni Peloponez. Parter składa się z jednego magazy…
$327,723
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 6 pokojów w Astros, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Astros, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa znajduje się w kurorcie Xylokastro, jest to dawna gmina Korinthos na Peloponezie. Poło…
$1,76M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
