Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Kallithea
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na góry

Apartamenty wielopoziomowe w górach na sprzedaż w Municipality of Kallithea, Grecja

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Kallithea, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się