  Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Chaidari
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Municipality of Chaidari, Grecja

1 pokojowe
4
2 pokojowe
4
2 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Chaidari, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Chaidari, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż duplex 135 m ² w Atenach. Duplex znajduje się na 1 piętrze i 2 piętrze. Pierwsze…
$362,837
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chaidari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chaidari, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? mieszkanie 52 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z j…
$204,827
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Parametry nieruchomości w Municipality of Chaidari, Grecja

