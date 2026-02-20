Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja

Korfu
64
1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
📍 CORFU TOWN - CENTER. 🔰 Na sprzedaż odnowiony apartament na 2 piętrze o powierzchni 55 m2, …
$284,676
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
