Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Astypalaia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Municipality of Astypalaia, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Astypalea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Astypalea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 75 m kw w Dodekanez. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$312,508
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Astypalaia, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się