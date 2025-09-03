Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z basenem w Municipality of Alimos, Grecja

2 obiekty total found
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Piętro 2/3
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 243 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 2 piętr…
$2,98M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Piętro -2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 213 m kw., w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnic…
$2,11M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
