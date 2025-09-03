Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Tithorea
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Tithorea, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż wspaniały domek o powierzchni 128 m2. w Parnassos. Ten przytulny dom z…
$643,742
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale 1-storey house of 140 sq.meters in Arachova. The house consists of 3 bedrooms, li…
$292,610
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Tithorea, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się