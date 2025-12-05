Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Anthidon, Grecja

9 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$417,475
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 420 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$1,46M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 185 m kw. Na wyspie Euboea. Parter składa się z 2 sypialni, sal…
$702,264
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$702,264
Willa 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter…
$4,10M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z 2 …
$1,67M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 320 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$526,698
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 89 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią, …
$321,871
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 196 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z je…
$433,809
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Anthidon, Grecja

