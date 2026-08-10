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Dom wolnostojący na sprzedaż w Larisa Regional Unit, Grecja

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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kileler Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kileler Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 140 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Elassona Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Elassona Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 200 m kw. w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 magazynów.…
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Pyrgetos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Pyrgetos, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 380 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 380 m kw. w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypialni, …
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pyrgetos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pyrgetos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 105 m kw. w centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z 2 magazy…
$135,781
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Larisa Regional Unit, Grecja

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