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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Laconia Regional Unit, Grecja

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Municipality of East Mani
3
Municipality of Sparta
4
Municipality of Monemvasia
4
12 obiektów total found
Dom wolnostojący w Geraki, Grecja
Dom wolnostojący
Geraki, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 120 m2 w zachodniej czê ci Peloponezu. Znajduje się w pobliżu …
$177,106
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Dom wolnostojący w Municipality of Sparta, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sparta, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezie. Z okien roz…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of East Mani, Grecja
Szeregowiec
Municipality of East Mani, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż maizonette 112 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Północ: Metamorfoza 98 Sq.m., 3 Sypialnie, 1 Ł…
$299,499
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Szeregowiec w Polovitsa, Grecja
Szeregowiec
Polovitsa, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych. Maisonette ma je…
$401,441
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Sparta, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sparta, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 260 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$527,228
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of East Mani, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of East Mani, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 480 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica składa się z 2 maga…
$619,872
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Północ: Metamorfosis 110 Sq.m., 3 Sypialnie, 1…
$320,475
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Dom 8 pokojów w Itylo, Grecja
Dom 8 pokojów
Itylo, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
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Willa w Spartia, Grecja
Willa
Spartia, Grecja
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 146 metrów kwadratowych w Kefalonii. Z okien otwiera się wsp…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Monemvasia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Monemvasia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 110 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z ku…
$442,766
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Mieszkanie w Municipality of Monemvasia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Monemvasia, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzeda? mieszkanie 600 m kw. We wschodniej Peloponezji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. …
$1,16M
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Laconia Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Laconia Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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