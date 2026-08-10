Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Laconia Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Laconia Regional Unit, Grecja

;
Municipality of Monemvasia
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Północ: Metamorfoza 98 Sq.m., 3 Sypialnie, 1 Ł…
$299,499
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Północ: Metamorfosis 110 Sq.m., 3 Sypialnie, 1…
$320,475
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Municipality of Monemvasia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Monemvasia, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzeda? mieszkanie 600 m kw. We wschodniej Peloponezji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. …
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Laconia Regional Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się