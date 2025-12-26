Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Kounoupidiana, Grecja

3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Kounoupidiana, Grecja
Dom 4 pokoi
Kounoupidiana, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Ta willa na sprzedaż znajduje się w Agios Onoufrios, Akrotiri, Chania.Na spokojnym wzgórzu, …
$1,11M
Willa 4 pokoi w Kounoupidiana, Grecja
Willa 4 pokoi
Kounoupidiana, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern Luxury Villa in Agios Onoufrios – Experience the Essence of Refined Living In one o…
$1,69M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Kounoupidiana, Grecja
Willa
Kounoupidiana, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Nowoczesny luksusowy willa w Agιος Onufrios - Ciesz się atmosferą absolutnej elegancji W jed…
$1,70M
