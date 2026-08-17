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Dom wolnostojący na sprzedaż w Koropi, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Koropi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 445 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 445 m kw. Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Koropi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m ² w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$430,959
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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