  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Igoumenitsa Municipality
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Igoumenitsa Municipality, Grecja

1 obiekt total found
Willa 17 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 17 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Villa 300 m kw. na wzgórzu z widokiem na morze w Sivota, Thesprotia.Ten imponujący do…
$2,33M
