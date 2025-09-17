Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Igoumenitsa Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Igoumenitsa Municipality, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Plataria, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 340 m kw. w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni, 2 pomieszcz…
$760,786
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Igoumenitsa Municipality, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się