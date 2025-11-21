Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Glyka Nera Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Basen

Domy Szeregowe z basenem w Glyka Nera Municipal Unit, Grecja

1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Paiania, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Paiania, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 5/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 124 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$787,792
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parametry nieruchomości w Glyka Nera Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
