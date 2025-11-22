Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Platanias
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Pole golfowe

Wille w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Municipality of Platanias, Grecja

3 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Zostaw prośbę
