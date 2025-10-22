Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Milopotamos
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Milopotamos, Grecja

wille
18
11 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Panormos, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Panormos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro -2/2
🌟 Front- Sea Semi- Detached Villa w Panormos, Kreta - Rzadka szansa na życie i inwestycje 🌟 …
$397,950
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Panormos, Grecja
Dom 2 pokoi
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W obszarze Panormos, który znajduje się 20 km od miasta Rethymno, jest dostępny na sprzedaż …
$246,401
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Vlichada, Grecja
Willa 5 pokojów
Vlichada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa na sprzedaż - Rethymno Luksusowa willa z 3 sypialniami z prywatnym basenem, idealny na…
$687,049
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Roumeli, Grecja
Willa 6 pokojów
Roumeli, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na parterze znajduje się sypialnia z podwójnym łóżkiem i prywatnym balkonem. Istnieje równie…
$438,915
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Panormos, Grecja
Willa 3 pokoi
Panormos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Semi- Detached Maisonette z prywatnym basenem w Panormo, Rethymno Ten piękny se…
$388,429
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Panormos, Grecja
Willa 3 pokoi
Panormos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Brand New Semi- Detached Villa Just 100 Metrów od morza w Rethymnon, Kreta Rza…
$338,905
Zostaw prośbę
ResideReside
Willa 3 pokoi w Panormos, Grecja
Willa 3 pokoi
Panormos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$474,029
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Panormos, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Panormos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro -2/3
🌟 Front- Sea Semi- Detached Villa w Panormos, Kreta - Rzadka szansa na życie i inwestycje 🌟 …
$397,950
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Bali, Grecja
Willa 4 pokoi
Bali, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 192 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$760,786
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Willa 3 pokoi w Panormos, Grecja
Willa 3 pokoi
Panormos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż: Uroczy 3-Storey Villa z Oszałamiającymi widokami w Rethymno, Kreta! Lokalizacja…
$497,437
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Municipality of Milopotamos, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Milopotamos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$478,710
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Municipality of Milopotamos, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się