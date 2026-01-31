Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Kissamos
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Municipality of Kissamos, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Nopigia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nopigia, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy kompleks Villa z nieoszlifowanymi widokiem na morze - 500 m od wybrzeża W doskonał…
$699,828
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Kissamos, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się