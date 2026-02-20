Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Agios Vasileios
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Municipality of Agios Vasileios, Grecja

1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Spili, Grecja
Willa 6 pokojów
Spili, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
DLA SPRZEDAŻY - SINGLE MANTY with 2 Niezależne Apartamenty, Basen & Jacuzzi - Spili, Rethymn…
$431,555
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
