  2. Grecja
  3. Thermaikos Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Thermaikos Municipality, Grecja

Peraia
57
Neoi Epivates
35
Epanomi
10
5 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: mieszkanie o powierzchni 95 m² w Peraia, położone na czwartym piętrze, z centra…
$232,242
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 3 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: mieszkanie o powierzchni 74 m² na pierwszym piętrze, położone w dzielnicy Perai…
$272,884
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 3 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jasne i zadbane mieszkanie o powierzchni 85 m², położone na pierwszym piętrze bu…
$229,678
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 3 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Jasne i przestronne mieszkanie o powierzchni 97 m² na sprzedaż w Peraia, Saloniki, w doskona…
$394,811
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Kawalerka 1 pokój w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż: mieszkanie typu studio w kompleksie mieszkaniowym w budowie, zlokalizowanym w d…
$148,635
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
