Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Paggaio Municipality
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Paggaio Municipality, Grecja

nieruchomości komercyjne
5
Hotel Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Hotel 452 m² w Nea Irakleitsa, Grecja
Hotel 452 m²
Nea Irakleitsa, Grecja
Pokoje 30
Sypialnie 18
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 452 m²
Piętro 3/1
For sale hotel of 452 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. Semi-basement con…
$1,62M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 450 m² w Nea Peramos, Grecja
Hotel 450 m²
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 12
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale hotel of 450 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. There are: air …
$3,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 484 m² w Nea Peramos, Grecja
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 18
Powierzchnia 484 m²
Piętro 4
Free, New Peramos: Budynek jest na sprzedaż dla hotelu z widokiem na morze i górę 484 m kw.,…
$785,888
Zostaw prośbę
Hotel 650 m² w Nea Irakleitsa, Grecja
Hotel 650 m²
Nea Irakleitsa, Grecja
Pokoje 15
Powierzchnia 650 m²
Na sprzedaż w Nea Iraklitsa, Kavala, w pełni działającym butikowym hotelu przy plaży z 15 ap…
$2,62M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się