Wille z basenem na sprzedaż w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja

1 obiekt total found
Willa 9 pokojów w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Willa 9 pokojów
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$2,52M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
