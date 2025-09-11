Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Istiaia-Aidipsos Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja

3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Artemisio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Artemisio, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 145 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z sa…
$326,553
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 1 pokój w Gialtra, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Gialtra, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest trzypiętrowy niedokończony domek w mieście Jaltra na wyspie Evia. Każde pię…
$362,837
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 0-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych na wyspie Eubea. Widok na m…
$585,220
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Parametry nieruchomości w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja

