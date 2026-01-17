Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Analipsi Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na morze

Domy Szeregowe nad morzem w Analipsi Municipal Unit, Grecja

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Sitia, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Sitia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$191,438
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Sitia, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Sitia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$185,636
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Sitia, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Sitia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$182,024
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AtlantaAtlanta
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Sitia, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Sitia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$199,639
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Sitia, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Sitia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$182,024
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Analipsi Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się