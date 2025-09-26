Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Agios Nikolaos Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Basen

Domy Szeregowe z basenem w Agios Nikolaos Municipal Unit, Grecja

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 140 metrów kwadratowych na Krecie. Parter skład…
$421,359
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Agios Nikolaos Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się