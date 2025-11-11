  1. Realting.com
Willa Rosewood Residences

Aburi, Ghana
Cena na żądanie
9 1
ID: 4864
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.12.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Ghana
  • Region / Państwo
    Region Wschodni
  • Okolica
    Akuapim South District
  • Miasteczko
    Aburi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
Poczuj istotę powściągliwego luksusu w Rosewood Residences. Położone w spokojnym uścisku Aburi, nasze minimalistyczne, a zarazem wyrafinowane domy wakacyjne z 4 sypialniami oferują oazę komfortu i wyrafinowania.

Każda rezydencja jest starannie wykonana z ponadczasową architekturą, a jednocześnie łączy najlepsze materiały z nowoczesnymi elementami wzornictwa, tworząc płynne połączenie luksusu i natury. Ciesz się prywatną sauną, prywatnym basenem z zerową krawędzią z zapierającymi dech w piersiach widokami, najwyższej jakości włoskimi elementami wyposażenia i wykończeniami, spokojnym otoczeniem, ogrodem krajobrazowym na całej działce, maksymalnym bezpieczeństwem i niezrównaną prywatnością, oddając się ostatecznemu doświadczeniu odosobnienia.

Witamy w stylu życia pełnej niewymuszonej elegancji w Rosewood.

Lokalizacja na mapie

Aburi, Ghana
Edukacja
Jedzenie i picie
Finanse

Wideo recenzja willa Rosewood Residences

Państwo przegląda
Willa Rosewood Residences
Aburi, Ghana
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
