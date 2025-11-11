Willa Rosewood Residences

Poczuj istotę powściągliwego luksusu w Rosewood Residences. Położone w spokojnym uścisku Aburi, nasze minimalistyczne, a zarazem wyrafinowane domy wakacyjne z 4 sypialniami oferują oazę komfortu i wyrafinowania.

Każda rezydencja jest starannie wykonana z ponadczasową architekturą, a jednocześnie łączy najlepsze materiały z nowoczesnymi elementami wzornictwa, tworząc płynne połączenie luksusu i natury. Ciesz się prywatną sauną, prywatnym basenem z zerową krawędzią z zapierającymi dech w piersiach widokami, najwyższej jakości włoskimi elementami wyposażenia i wykończeniami, spokojnym otoczeniem, ogrodem krajobrazowym na całej działce, maksymalnym bezpieczeństwem i niezrównaną prywatnością, oddając się ostatecznemu doświadczeniu odosobnienia.

Witamy w stylu życia pełnej niewymuszonej elegancji w Rosewood.