  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Willich
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Willich, Niemcy

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Willich, Niemcy
Dom 5 pokojów
Willich, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 4
$706,957
Dom 4 pokoi w Willich, Niemcy
Dom 4 pokoi
Willich, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: A comfortable villa with 4 bedrooms, a large living room and a kitchen i…
$1,39M
