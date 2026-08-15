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Hotele na sprzedaż w Wiesbaden, Niemcy

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2 obiekty total found
Hotel 1 700 m² w Wiesbaden, Niemcy
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Niemcy
Pokoje 57
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 4
3 * hotel w Wiesbaden z barem, sala konferencyjna, taras. Opcje: zakup obiektu z umową najmu…
$6,41M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 1 700 m² w Wiesbaden, Niemcy
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Niemcy
Sypialnie 57
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 4
3 * hotel w Wiesbaden z barem, sala konferencyjna, taras. Opcje: zakup obiektu zarówno z umo…
$4,07M
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