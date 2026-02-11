Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Wetteraukreis, Niemcy

4 obiekty total found
Dom 16 pokojów w Selters, Niemcy
Dom 16 pokojów
Selters, Niemcy
Pokoje 16
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 3
ISB GLOBAL Immobilien & amp; BAUTRGERINWESTYCJA PREMIUM W NIEMIECMOREFAMILE W LAGIE CENTRALN…
$1,36M
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa w Bad Vilbel, Niemcy
Willa
Bad Vilbel, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,90M
Dom 20 pokojów w Buches, Niemcy
Dom 20 pokojów
Buches, Niemcy
Pokoje 20
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 515 m²
Liczba kondygnacji 3
ISB GLOBAL Nieruchomości i BAUTRÄGERINWESTYCJA PREMIUM W NIEMIECNEUBAUPROJEKTY W LAGIE CENTR…
$2,57M
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 9 pokojów w Bad Vilbel, Niemcy
Willa 9 pokojów
Bad Vilbel, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny wiejski dom z kominkiem w stylu francuskim w cichej i spokojnej dzielnicy Frankfurtu …
$2,64M
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Parametry nieruchomości w Wetteraukreis, Niemcy

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
