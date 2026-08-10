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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Rodgau, Niemcy

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2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,11M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,16M
Zostaw prośbę
Realting.com
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