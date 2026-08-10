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Condo na sprzedaż w Region Hannover, Niemcy

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2 obiekty total found
Condo 3 pokoi w Region Hannover, Niemcy
Condo 3 pokoi
Region Hannover, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament z trzema sypialniami znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego -…
$584,218
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Condo 2 pokoi w Hanower, Niemcy
Condo 2 pokoi
Hanower, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy apartament z 2 sypialniami w atrakcyjnej dzielnicy Hanover - Wasserstadt Limmer. Nowocz…
$464,181
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Region Hannover, Niemcy

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