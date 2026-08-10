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Mieszkania na sprzedaż w Region Hannover, Niemcy

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Hanower
6
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10 obiektów total found
Condo 3 pokoi w Region Hannover, Niemcy
Condo 3 pokoi
Region Hannover, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament z trzema sypialniami znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego -…
$584,218
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ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Hannover, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Region Hannover, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 3
Architektura projektu spełnia wysokie standardy, ale jednocześnie celowo powściągliwa. Dwupo…
$524,851
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Kawalerka 1 pokój w 14, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
14, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten dobrze utrzymany 1-pokój condominium znajduje się na przedmieściach Hanower - Langenhage…
$185,906
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Leinhausenpark, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Leinhausenpark, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy apartament z 2 sypialniami w atrakcyjnej dzielnicy Hanover - Wasserstadt Limmer. Nowocz…
$499,622
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Mieszkanie 3 pokoi w Hupede, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Hupede, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament z trzema sypialniami znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego -…
$582,001
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Kawalerka 1 pokój w Hanower, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hanower, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten dobrze utrzymany 1-pokój condominium znajduje się na przedmieściach Hanower - Langenhage…
$172,718
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Seelze, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Seelze, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 3
Architektura projektu spełnia wysokie standardy, ale jednocześnie celowo powściągliwa. Dwupo…
$522,860
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Condo 2 pokoi w Hanower, Niemcy
Condo 2 pokoi
Hanower, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy apartament z 2 sypialniami w atrakcyjnej dzielnicy Hanover - Wasserstadt Limmer. Nowocz…
$464,181
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Kawalerka 1 pokój w 6, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
6, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
1-pokojowe mieszkanie z tarasem w centralnej dzielnicy Hanower - Nordstadt.Klasyczne wysokie…
$354,383
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Kawalerka 1 pokój w Hanower, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hanower, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
1-pokojowe mieszkanie z tarasem w centralnej dzielnicy Hanower - Nordstadt. Klasyczne wysoki…
$329,245
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Typy nieruchomości w Region Hannover.

kawalerki

Parametry nieruchomości w Region Hannover, Niemcy

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