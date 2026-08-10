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Sklepy na sprzedaż w Pforzheim, Niemcy

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2 obiekty total found
Sklep 1 100 m² w Pforzheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Pforzheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Nettov łańcucha supermarket w Pforzheim z populacją ponad 120 tysięcy osób. Umowa dzierżawy:…
$4,03M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Sklep 1 100 m² w Pforzheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Pforzheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Sieć supermarket Netto w Pforzheim z ponad 120 tys. osób.Umowa dzierżawy: do 2032 r. z opcją…
$4,07M
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