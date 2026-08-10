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Lokale Biurowe w Obertshausen, Niemcy

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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 19 800 m² w Obertshausen, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 19 800 m²
Obertshausen, Niemcy
Powierzchnia 19 800 m²
Liczba kondygnacji 20
Nieruchomości komercyjne w Niemczech! Kompleks biurowy we Frankfurcie nad Menem w prestiżowe…
$126,78M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 19 800 m² w Obertshausen, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 19 800 m²
Obertshausen, Niemcy
Powierzchnia 19 800 m²
Liczba kondygnacji 20
Nieruchomości komercyjne w Niemczech!Kompleks biurowy we Frankfurcie nad Menem w prestiżowej…
$127,81M
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