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Domy na sprzedaż w Monachium, Niemcy

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Monachium, Niemcy
Dom 5 pokojów
Monachium, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka i wysokiej jakości willa miejska z tarasem w zielonej okolicy stolicy Bawarii - Mo…
$3,03M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Monachium, Niemcy
Willa
Monachium, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka i wysokiej jakości willa miejska z tarasem w zielonej okolicy stolicy Bawarii - Mo…
$3,02M
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Parametry nieruchomości w Monachium, Niemcy

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