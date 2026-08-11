Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Mettmann
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Mettmann, Niemcy

;
Hotel Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Hotel w Obschwarzbach, Niemcy
Hotel
Obschwarzbach, Niemcy
Pokoje 425
Hotel z długoterminową umową najmu w Dusseldorfie. Liczba miejsc parkingowych: 100 Rentownoś…
$115,25M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel w Obschwarzbach, Niemcy
Hotel
Obschwarzbach, Niemcy
Sypialnie 425
Hotel z długim wynajmem w Düsseldorfie.Ilość pokoi: 425Liczba miejsc parkingowych: 100Wydajn…
$116,19M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się