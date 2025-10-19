Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Mannheim
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Mannheim, Niemcy

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 2 400 m² w Mannheim, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 2 400 m²
Mannheim, Niemcy
Powierzchnia 2 400 m²
Liczba kondygnacji 5
Commercial building ( ) shopping and office space with long-term rental agreements on one of…
$16,56M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się